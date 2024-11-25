Haspolat’ta sakin 15 yaşındaki Zeynep Demir hayatını kaybetti. Demir’in ölüm sebebi otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Demir (K-15), dün saat 19.00 sıralarında ikametgahında hareketsiz bulunarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitiren Demir’in ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.

Alkollü şahıs başkasına ait giriş kapısını kırdı

Girne’de Şht. Mustafa Ali Zihni Sokak’ta, dün saat 07.00 sıralarında, 371 miligram alkollü içki tesiri altındaki N.K.(E-23), bir şahsa ait ikametgahın giriş kapısını kendi ikametgahının kapısı sanarak, tekme atıp, kırdı. N.K. tutuklandı.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kısa devre yapan elektrikli şofben yangına neden oldu

Boğazköy’de Dal Sokak’ta bugün saat 09.00 sıralarında, bir şahsa ait ikametgahın banyosunda, muhtemelen çalışır durumdaki elektrikli şofbenin kısa devre yapıp, alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, şofben zarar görürken, banyo ve ikinci kattaki duvar ve eşyalar ise islendi.