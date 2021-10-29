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15 yaşındaki COVID-19 hastası hayatını kaybetti

15 yaşındaki COVID-19 hastası hayatını kaybetti

Bir süredir Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 15 yaşındaki Cevdet Uğurlu bu sabah hayatını kaybetti.

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Bir süredir Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 15 yaşındaki Cevdet Uğurlu bu sabah hayatını kaybetti. Diyabet ve obezite hastası olduğu bilinen Uğurlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden en genç kişi oldu.

Pandemi Hastanesi yetkilileri olayı YENİDÜZEN'e doğruladı. 

Böylelikle, Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne kadarki COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 88'e yükseldi. 

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