15 yaşındaki COVID-19 hastası hayatını kaybetti

Bir süredir Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 15 yaşındaki Cevdet Uğurlu bu sabah hayatını kaybetti. Diyabet ve obezite hastası olduğu bilinen Uğurlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden en genç kişi oldu.

Pandemi Hastanesi yetkilileri olayı YENİDÜZEN'e doğruladı.

Böylelikle, Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne kadarki COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 88'e yükseldi.