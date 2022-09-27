15 yaşındaki bisikletliye çarptılar
Aydınköy'de araç sürücüsü bisikletliye çarptı. Bisiklet sürücüsü 15 yaşındaki Mustafa Gökçe Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Aydınköy'de araç sürücüsü bisikletliye çarptı. Bisiklet sürücüsü 15 yaşındaki Mustafa Gökçe Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 20.20 sıralarında meydana geldi.
Aydınköy içerisindeki Şht. Salih Tahir Sokak boyunca yönetimindeki NK 208 plakalı mazda demio salon araçla doğu istikametine doğru kullanan Gaziveren’de sakin Oktay Umutlu (E-36) yolun sonunda bulunan Laleli Sokak kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsizce caddeye çıkış yapması sonucunda aracının ön kısmı ile o sırada Şht Dürüye Salih Sokak’tan ışıksız parkeiq marka bisikletle kavşakta durmadan dikkatsizce Laleli Sokağa giriş yapan Aydınköy’de sakin Mustafa Gökçe (E-15) yol ortasında çarpıştılar.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Mustafa Gökçe, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.