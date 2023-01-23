‘15 yaşında çocuğa tecavüz’den tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen 15 yaşında kız çocuğuna karşı cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Alparslan Yavuz zanlının 2022 aralık ayı içerisinde Yenikent Lefkoşa'da meydana gelen 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçlarıyla mahkemede olduğunu belirtti. Polis, zanlının 2022 Aralık ayı içerisinde ‘kız arkadaşı’ 2007 doğumlu 15 yaşındaki kız çocuğunun evinde, cinsel ilişkiye girerek 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 20.01.2023 tarihinde geldiğini, aynı gün zanlının başka bir mesele ile alakalı teminat maksatlı Lefkoşa Polis Müdürlüğünde olduğu esnada tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlı bir gönüllü ifade vererek işlediği suçları kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Polis, bu tutukluluk süresinde müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis, yine bu sürede zanlının da doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp ve cebir izi olmadığı yönde rapor temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.