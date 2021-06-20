14’üncü yüzyıla ait Ortaçağ mezar taşı güneye teslim edildi

Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan Ortaçağ’a ait bir mezar taşı Walk of Truth’ kuruluşunun girişimiyle Limasol Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildi.



Kıbrıs Ulaştırma, Bayındırlık ve İletişim Bakanı Yiannis Karousos, cuma günü kuzeyde bulunan Ortaçağ’a ait mezar taşını teslim aldı.



14’üncü yüzyıla ait Ortaçağ mezar taşı Limasol Arkeoloji Müzesi’ne kondu.



Bakan Yiannis Karousos, Walk of Truth kuruluşunun kurucusu ve Başkanı Tassoula Hatzittofi’ye teşekkür etti ve mezar taşının 1974’ten bu yana kayıp olan birçok eski eserden biri olduğunu, şimdi Eski Eserler Dairesi tarafından alınarak Limasol Ortaçağ Kalesi’nde sergileneceğini belirtti.



Karousos herkese, özellikle 1974’te kaybolan Kıbrıs’ın eski eserlerinin yerini tespit etme çabalarına ve geri dönmelerini sağlamalarına devam etme çağrısında bulundu.



Basın ve Enformasyon Dairesi, PIO, tarafından yapılan resmi basın açıklamasına göre mezar taşı, Eski Eserler Dairesi’nin yayını olan "Lacrimae Cypriae: Les larmes de Chypre", Vol. I.’de yayınlanmıştı. Yayının yazarı Imhaus Brunehilde (2004) idi.



Bu yayında, mezar taşının üzerindeki oyma yazıtta, M.S, 1 Kasım 1332’de ölen, kökleri Lübnan’ın Sur şehrine dayanan Joseph de Sur ve diğerlerinin adından bahsediliyor.