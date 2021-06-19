14’üncü yüzyıla ait mezar taşı güneye teslim edildi

Kıbrıs Haber Ajansı, kuzeyde bulanan 14’üncü yüzyıla ait Ortaçağ mezar taşının güneye götürüldüğünü yazdı.

Habere göre, Kıbrıslı Rum Ulaştırma, Bayındırlık ve İletişim Bakanı Yiannis Karousos, Cuma günü ‘Walk of Truth’ isimli kuruluşunun girişimiyle kuzeyde bulunan mezar taşının güneye teslim edildiği aktarıldı.

14’üncü yüzyıla ait Ortaçağ mezar taşı Limasol Arkeoloji Müzesi’ne konuldu.

Bakan Yiannis Karousos, Walk of Truth kuruluşunun kurucusu ve Başkanı Tassoula Hatzittofi’ye teşekkür ederek, mezar taşının 1974’ten bu yana kayıp olan birçok eski eserden biri olduğunu, şimdi Eski Eserler Dairesi tarafından alınarak Limasol Ortaçağ Kalesi’nde sergileneceğini belirtti.

Karousos herkese, özellikle 1974’te kaybolan Kıbrıs’ın eski eserlerinin yerini tespit etme çabalarına ve geri dönmelerini sağlamalarına devam etme çağrısında bulundu.

Basın ve Enformasyon Dairesi, PIO, tarafından yapılan resmi basın açıklamasına göre mezar taşı, Eski Eserler Dairesi’nin yayını olan "Lacrimae Cypriae: Les larmes de Chypre", Vol. I.’de yayınlanmıştı. Yayının yazarı Imhaus Brunehilde (2004) idi.

Bu yayında, mezar taşının üzerindeki oyma yazıtta, M.S, 1 Kasım 1332’de ölen, kökleri Lübnan’ın Sur şehrine dayanan Joseph de Sur ve diğerlerinin adından bahsediliyor.