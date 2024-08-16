14 yaşındaki kayıp çocuk aranıyor
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da sakin 14 yaşındaki Mohammad Abushanab 15.08.2024 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgâhından ayrıldığı ve geri dönmediği belirtildi.
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da sakin 14 yaşındaki Mohammad Abushanab 15.08.2024 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgâhından ayrıldığı ve geri dönmediği belirtildi.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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