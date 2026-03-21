14. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali 26 Mart’ta başlayacak

14. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali, 26 Mart Perşembe günü Praksis müzik grubu ve Baraka Müzik Topluluğu Sol Anahtarı konseriyle başlayacak.

Konser, saat 19.00’da Lefkoşa Surlariçi İplik Pazarı Sokak’ta yer alacak.

Bu yılki teması “Kapitalizm Gizler, Sinema İfşa Eder” olarak belirlenen festivalin ilk sinema gösterimi “Geçit Yok!” ise 28 Mart akşamı izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında, 1 Nisan’da “Demiryolcular”, 4 Nisan’da “Cart”, 8 Nisan’da “BES Direniş Belgeseli” gösterilecek. Filmlerin tümü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak.

Biletsiz ve ücretsiz olacak etkinlikler kapsamında ayrıca 1 Nisan’da “Leo” isimli çocuk filmi de seyirciyle buluşacak. KTÖS Salonu’nda yer alacak çocuk filmi ise saat 13.00’te başlayacak.

Festival; Baraka Kültür Merkezi, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇ-TAŞ), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN), Kadın Eğitimi Kolektifi, Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile gönüllülerinin katkılarıyla hazırlandı.