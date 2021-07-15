14 Senatör Joe Biden’a Maraş hakkında bir mektup gönderdi: “Türkiye’nin Maraş sahilini açmasını kınıyoruz”

ABD Kongre üyesi 14 senatör tarafından, ABD Başkanı Joe Biden’a gönderilen mektupta, “Türkiye’nin, Maraş’ı açma çabalarını” kınadı.

Mektupta, “Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş (Varoşa) hakkındaki kararlarına, BM Güvenlik Konseyi’nin son çağrılarına ve Avrupa Konseyi’nin Varoşa ile ilgili son açıklamasına karşın sahil kesiminin açılması” kınandı.



Senatörler, ABD Başkanı ve ABD hükümetinin hem ikili hem de çok taraflı düzeyde imkânlarını kullanarak “Türkiye’nin Maraş kentindeki kışkırtıcı eylemlerine son vermesi amacıyla baskı kullanmasını” talep ettiler.



Amerikanlı Senatörler, Joe Biden’a gönderdikleri mektupta, "ABD ve Avrupa Birliği, Güvenlik Konseyi kararlarını ve hukukun üstünlüğünü ihlal etmeye devam etmenin kabul edilemez olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a net bir şekilde açıklamalıdır" ifadesine yer verdiler.



Senatörler, ayrıca, “Ankara'nın Kıbrıs'la ilgili BM himayesinde 5+1 formatında adayı yeniden birleştirme müzakerelerinde ilerlemeyi engellemesi nedeniyle Türkiye'nin Maraş’taki ihlallerinin gerçekleşmesinden duydukları endişeyi” de dile getirdiler.



Anastasiades: BM ve AB’nin Türkiye'nin davranışına bağlı olarak tepkilerini bekliyorum

"BM’nin Maraş ile ilgili politikası değişmedi"