"BM’nin Maraş ile ilgili politikası değişmedi"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, BM’nin Kapalı Maraş ile ilgili politikasının değişmediğini; BM Güvenlik Konseyi kararları ve BM Genel Sekreteri raporlarında belirten politikada değişiklik olmadığını söyledi.

Haq olağan basın toplantısı sırasında Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’in BM Genel Sekreteri’nin Kapalı Maraş konusunda daha net olmasını arzu etmesi ve” kabul edilemez gerçeklerin genellikle hoşgörü olarak alınmasına izin veren diplomatik yollara son vermesi” gerektiği yönündeki açıklamalarını yorumlayarak BM’nin Kapalı Maraş konusundaki politikasında değişiklik olmadığını belirtti.