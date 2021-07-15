Anastasiades: BM ve AB’nin Türkiye'nin davranışına bağlı olarak tepkilerini bekliyorum

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, “Türkiye'nin Maraş konusundaki davranışına bağlı olarak AB ve BM’nin tepkilerini beklediğini” söyledi.



Fransa Ulusal Günü vesilesiyle Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisinin düzenlediği özel bir resepsiyona katılmadan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Nikos Anastasiades, Mağusa (Maraş) ile ilgili bir soruya “Amacımız Türkiye’nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yasa dışı mevcudiyeti veya Mağusa hakkında herhangi bir açıklaması ile Türkiye'nin elde edeceği oldubittiyi engellemektir” diye yanıt verdi.



Fransa’nın BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı ışığında Kıbrıs hükümetinin hem siyasi hem de diplomatik düzeyde harcadığı çabaları başarılı olup olmayacağına ilişkin başka bir soruya Anastasiades, gerekli girişimlerin yapıldığını, AB ile BM’nin Türkiye’nin davranışına bağlı olarak tepki göstermelerini beklediği yanıtını verdi.



"BM’nin Maraş ile ilgili politikası değişmedi"