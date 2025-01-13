13 yıldır kaçak yaşayan sanık, uyuşturucudan 9 ay hapse mahkum edildi

Lefkoşa’daki ikametgahında 3 tür uyuşturucu bulunarak tutuklanan 32 yaşındaki Ahmet Aksoy hakkındaki dava karara bağlandı, sanık 9 ay hapse mahkum edildi. Sanığın 13 yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğü de tespit edildi.

Sanık karar öncesi uzun zamandır Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğunu, deport edilmek istemediğini söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak olduğu da tespit edildi

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan, 22 Ekim 2024 tarihinde 11.00-13.00 saatleri arasında, Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde yaşayan sanığın evinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince arama yapıldığını söyledi. Başkan Cemaller, yapılan aramada 15 adet extacy (MDMA)türü uyuşturucu hap, 2 gram 245 mg ağırlığında kokain ve 727 miligram hintkeneviri madde, bir adet hassas terazi, bulunarak, emare alındığını belirtti. Başkan, tutuklanan sanıkla ilgili yapılan soruşturmada ülkede kaçak yaşam sürdüğünün de tespit edildiğini açıkladı.

Sanığın ifadesinde 13 yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşadığını, denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini söylediğini kaydeden Başkan, ancak ikamet izinsiz yakalandığı için bu haktan yararlanmayacağını söyledi.

Başkan sanığa ceza takdir ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini belirtti.

4 davadan suçlu bulundu

Sanığın 4 davadan suçlu bulunup mahkum edildiğini kaydeden Başkan, uyuşturucu suçlarının ciddi ve yaygın suçlar olduğunu, ağır ceza mahkemesi gündeminde en yaygın suç olarak karşılarına çıktığını dile getirdi. Sanığın 3 tür uyuşturucuyla yakalandığını belirten Başkan, miktarların cüzi olmasını lehine, kokain ve MDMA gibi tehlikeli türleri tasarruf etmesini ise aleyhine değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan, sanığın davalarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymasını ise lehinde değerlendiklerini belirterek, 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.