1,222 öğrenci, 121 öğretmen, 23 personel COVID-19

Eğitim Bakanlığı 15 – 21 Ocak tarihleri arasında 1,222 öğrenci, 121 öğretmen, 23 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

2,028 öğrenci, 84 öğretmen, 10 personel de temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya girdi.

Geçtiğimiz hafta (8-14 Ocak haftası) ise 1,237 öğrenci, 157 öğretmen, 54 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

8’i genel ortaöğretim, 46’sı ilköğretim, 5’i mesleki teknik okullarında olmak üzere toplamda 59 sınıf da kapandı. Geçtiğimiz hafta kapanan sınıf sayısı 118 olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz hafta 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre % 2,45 olan okullarda pozitifleşme oranı bu hafta ise yüzde 2,31 olarak açıklandı.

Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.