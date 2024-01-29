Kargoyla Ercan Havalimanı’na gönderilen 3 kilo hintkenevirini teslim almaya gitmesi sonucu tutuklanan ve Haziran 2021’den bu yana yargılanan Macdonald Chıkaıre Obi hakkında karar verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 12 yıl hapse mahkum edildi.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, 2 Haziran 2021 tarihinde Ercan Havalimanı’nıın kargo bölümünde görevli Gümrük Memurları tarafından Uchechukwu Augustine Obıankonwa’nın adına gelen paket içerisinde 7 adet dıştan koli bandı ile sarılı paketlerden şüphelenilmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verildiğini söyledi.

Yargıç, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından kargo bölümüne gidilerek şüpheli paketlerde yapılan kontrolde yaklaşık 3 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini belirtti.

Yargıç, uyuşturucuyu almaya giden Macdonald Chıkaıre Obi ile adına paket gelen Uchechukwu Augustine Obıankonwa’nın tutuklandığını belirtti.

Yargıç Candaş, yapılan soruşturma sonucu uyuşturucu maddenin Nijerya’dan gönderildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Candaş, sanığın suç ortağı Uchechukwu Augustine Obıankonwa’nın 2022 yılı Haziran ayında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Sanık avukatının müvekkilinin suçtaki rolünün daha az olduğuna dair savunma yaptığını kaydeden Candaş, bunun kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Candaş, sanığın kargo ile gönderilen yüklü miktardaki uyuşturucuyu almaya giden şahıs olduğunu ve suçtaki rolünün büyük olduğunu ifade etti.

Yargıç, eğer sanık yakalanmasaydı uyuşturucunun ülke içinde dağıtımına neden olacağını, suçtaki rolünün suç ortağından daha ciddi olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını, toplumun sağlığını ve geleceğini tehdit ettiğini kaydeden Yargıç Candaş, davaya konu miktarın azımsanmayacak derecede külliyatlı olduğunu belirtti.

Yargıç, sanık hakkında karar verirken tüm olguları değerlendirdiklerini, suç ortağının da 10 yıl 6 ay hapse mahkum edildiğini ifade ederek, sanığı 12 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.