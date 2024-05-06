Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği tarafından 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle etkinlikler düzenlenecek.

Sendika ve Birlik tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 12 Mayıs Pazar günü 09.00-11.00 saatleri arasında Lefkoşa Citroen ışıklarından başlayarak Girne Kapısı Atatürk büstünde sonlanacak “Hemşireyi Farket” yürüyüşü yapılacak.

13 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30’da ise Lefkoşa Elysium Park’ta kutlama töreni yapılacak.

Açıklamada, “Bu yıl Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi hemşirelik bölümleri de organizasyonun ortağı olma özelliğine sahiptir” denildi.