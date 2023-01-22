“12 gram ağırlığındaki uyuşturucuyu krem kutusuna sakladı”

Güzelyurt’ta polisin gerçekleştirdiği ‘Huzur Operasyonu’ kapsamında bir krem kutusu içerisinde 12 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalanan zanlı O.P.O tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Atabek, olayın detaylarını mahkemede paylaştı. Polis, 21 Ocak 2023 tarihinde saat 14.50 raddelerinde Güzelyurt’ta huzur operasyonu kapsamında Güzelyurt Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlı O.P.O’nun tasarrufunda bir krem kutusu içerisinde beş ayrı foil kağıdı parçalarına sarılı yaklaşık 12 gram ağırlığında Hintkeneviri uyuşturucu türü maddenin bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Atabek, zanlının cebindeki kutuyu bir evin avlusuna attığı ve o sırada alıkonulduğunu ifade etti. Polis, söz konusu uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan aldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, maddenin analize gönderileceğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.