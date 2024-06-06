12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışanlara ceza kesilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağına uymayanların Alo 102 İhbar Hattı ile Bakanlığın sosyal medya hesaplarına ulaşılarak şikayetçi olunabileceğini açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma Dairesi Müdürlüğü, Alo 102 İhbar Hattı’na gelen ihbarları da dikkate alarak, belirtilen tarihler arasında ülke genelinde denetimler yapacak. Denetimler çerçevesinde, yasağa uymayan işyerlerine İş Yasası kapsamında Çalışma Dairesi tarafından yasal yaptırım uygulanacak.

Yaptırım, önce sözlü uyarı, sözlü uyarıya uyulmaması halinde İş Yasası’nın 72. Maddesi kapsamında, yarım asgari ücret tutarında para cezası olarak uygulanacak.