11 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı

Beyköy'de yapımı devam eden bir inşaatta 11 metre yükseklikten düşen 40 yaşındaki Burhan Uddın ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'dan verilen bilgiye göre, dün 14.30 sıralarında Beyköy'de yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katında çalışan 40 yaşındaki Burhan Uddın, dengesini kaybederek yaklaşık 11,45 metre yükseklikten zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

40 yaşındaki işçi, olay sonrası önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, orada yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.