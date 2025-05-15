1047 gün sonra yakalandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan E.C, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ömer Uluçay, mahkemede olguları aktardı.

Uluçay, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında Lefkoşa’da yaya olarak yürüyen zanlının devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edildiğini, yapılan kontrollerde 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren bin 47 gündür yetkili makamdan izinsiz olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, kaçak yaşam sürdüğü süre boyunca nerede ve nasıl ikamet ettiğinin ve herhangi bir suç işleyip işlemediğinin araştırılacağını belirtti. İhraç işlemlerinin de başlatılacağını söyleyen polis, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.