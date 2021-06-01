100 gram uyuşturucuya 4 yıl hapis

Hamitköy’de üzerinde ve evinde yapılan aramada 100 gram eroin türü uyuşturucu madde bulunan Erkan Yeşilyayla, 4 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip okudu. Kâtip, uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, uyuşturucu kullanımının yaygınlığına değindi. Ülkede uyuşturucu kullanımının yaygınlık kazandığını dile getiren Kâtip, bu durumun toplumda endişe ve korku yarattığını ifade etti. Kâtip, sanıkların cezalarına karar verilirken suçun işleniş şeklinin, nevi ve mahiyetinin, uyuşturucu miktarının göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.

Kâtip, sanığın 100 gram ağırlığındaki eroini ithal ve tasarrufu etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Kâtip, kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Kâtip, oybirliği ile sanığa 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.