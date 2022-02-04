10 zanlıdan 4’ü serbest

Lefkoşa ve Girne’de art arda gerçekleştirilen Barikat isimli uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 10 zanlıdan 6’sı bugün mahkemeye çıkarıldı, 4 kişi meseleyle bağlantıları olmadığı gerekçesiyle serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, 31 Ocak’ta Lefkoşa ve Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Barikat isimli operasyon kapsamında 6 zanlının “kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve kokain ithal, alma, verme ve tasarrufu” suçundan tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 31 Ocak’ta saat 19:30 raddelerinde Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda güneyden gelerek, Ledra Palace geçiş noktasından kuzeye giriş yaptığı tespit edilen A.A.H.A, I.M.I.A ve M.S.M.A’nın

etkisiz hale getirildiğini anlattı.

Arabadan da uyuşturucu çıktı…

Akabinde zanlı A.A.H.A’nın üzerinde arama yapıldığını aktaran polis, yaklaşık bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, araçta yapılan kontrolde ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu söyleyerek, 3 zanlının da tutuklandığını ifade etti.

800 Euro…

3 zanlı ile I.A.J’nin birlikte kaldıkları evde arama yapıldığını ve I.A.J’nin tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyleyen polis, I.A.J ie birlikte K.B.N.A.T isimli kişinin de tutuklandığını belirtti.

Polis, meseleyle ilgili yapılan soruşturmada zanlı I.M.I.A’nin güneyden 800 Euro karşılığında 56 gram hintkeneviri ithal ettiğini kaydetti.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, zanlılar 5 zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere, alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyen polis, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.