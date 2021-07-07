10 temsilci görevden alındı

Bakanlar Kurulu, yurt dışında görev yapan 10 fahri temsilciyi görevden aldı, karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

7 Temmuz tarihli Resmi Gazete’deki karara göre; KKTC Güney Afrika Cumhuriyeti Fahri Temsilcisi olan Altan Zeki, KKTC Çin Halk Cumhuriyeti (Pekin) Fahri Temsilcisi Dr. David Yi Zhong Qi, KKTC Mısır Fahri Temsilcisi Elsayed Hany, KKTC Macaristan Fahri Temsilcisi John Mc. Gough, KKTC Suudi Arabistan ve İKÖ (Cidde) Fahri Temsilcisi Dr. İhsan Kaya Okur, KKTC Bavyera Fahri Temsilcisi Helmut Johannes Mader, KKTC Gana Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Lord Bennett Duodu Kumi, KKTC Sao Paulo Fahri Konsolosu Marcelo Faria De Lima, KKTC Berlin Fahri Temsilcisi Alexander Von Sthal, KKTC Ürdün Krallığı Fahri Konsolosu Ali Rebeullah görevden alındı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay, Almanya’da Başkonsolosluk olmadığı halde Düsseldorf Fahri Temsilcisi Çetin Ay’ın oğlu Taner Ay’ın lüks aracında yer alan ‘KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu’ ibaresinin gündeme gelmiş, ‘Fahri Temsilcilikler’ de tartışma yaratmıştı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yurt dışında kayıtlı toplam 27 fahri temsilci olduğunu, bunların tümünün iptali için Bakanlar Kurulu’na önerge götüreceklerini açıklamıştı.