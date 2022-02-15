10 Milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu: 6 kişi daha aranıyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından uzun sürendir takibi devam eden “Kara Gül” operasyonu bugün tamamlandı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı, 6 kişinin de arandığı belirtildi. Zanlılar, 3’er gün tutukluluk aldı.

Pakistan-İran- Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyinin bağlantılı olduğu, piyasa değeri 10 milyon TL olan toplam 6 kilo 700 gram uyuşturucu 14 Şubat sevgililer günü gerçekleştirilen “Kara Gül” operasyonu başarılı şekilde sonuçlandı.

Tutuklanan zanlılar Z.D. ve C. D. D. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, yaşananları aktardı. Polis, zanlıların Uyuşturucu Madde (Eroin-Methamfetamine-Ham Afyon) İthal-İhraç-Alma Tasarruf ve Verme suçlarına methaldar olduklarını ve düzenlenen Kara Gül operasyonu ile 10 milyon TL değerindeki uyuşturucu maddelerle tutuklandıklarını belirtti.

Polis, dün akşam Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bir bilgide Ortaköy-Lefkoşa’da sakin zanlı bir Z. D.'in tasarrufunda yüklü miktarda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığı öğrenildiğini belirtti.

Aynı gün saat 16:00 raddelerinde Müdürlükte görevli bir polis ekibi tarafından zanlı 1’in kullanımında bulunan MC 782 plakalı araç ile tespit edilerek alıkonulduğunu söyleyen Polis, konu araçta yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti.

Yine aynı gün müdürlükte görevli bir başka polis ekibi tarafından Zanlı 1'in Lefkoşa’daki ikametgahında arama yapıldığını anlatan Polis, yapılan aramada koridordaki duvarda monteli aynanın arkasında yaklaşık 200 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, akabinde devam eden aramada ikametgâhta yaklaşık 2 kilogram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine poşette yaklaşık 100 gram ağılığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, streç naylona sarılı şeffaf naylonda yaklaşık 100 gram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, çorap içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 500 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal kaşık, üzerinde Hausberg yazılı kutuda şeffaf renk bant ile bantlanmış streç naylona sarılı yaklaşık 3 kilo ağırlığında ham afyon türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, akabinde devam eden aramada ikametgâhın mutfak kısmında dolap çekmecesinde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 41 adet şeffaf naylon ile rolü seklinde streç film naylonu bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan Methamfetamine ve ham afyon türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri Aralık 2021 ayı içerisinde Wathsapp üzerinden irtibat kurduğu İranlı olduğunu ve ismini Ali olarak bildiği şahsın yönlendirmesi ile güneyden kanunsuz olarak ithal edip tanımadığı bir şahıstan Ortaköy bölgesinde alarak tasarruf ettiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, yine mesele ile ilgili olarak zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda Aralık 2021- 14 Şubat 2022 tarihleri arasında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin içerisinden toplam 300 gramını iki kez 100’er gram, iki kez 50’şer gram olarak dört farklı tarihte yine Ali isimli şahsın yönlendirmesi ile Ortaköy bölgesinde tanımadığı şahısların alması için direğin altına bıraktığının öğrenildiğini belirtti.

Operasyon cezaevine kadar uzandı:

Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlı 1'in söz konusu Methamfetamine ve ham afyon türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri tümünün satışını yaptıktan sonra ismini Ali olarak bildiği şahıstan 5000 Euro para alacağının öğrenildiğini söyledi. Polis, yine mesele ile ilgili zanlı 1'den tasarrufunda bulunan Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda konu maddeyi Eroin türü uyuşturucu madde ithal Alma ve verme suçlarından dolayı hükümlü tutuklu olarak merkezi cezaevinde bulunan ve üç yıldır sevgilisi olan sanığın aracılığı ile tanıştığı Said isimli şahsın Whatsapp üzerinden konum göndermek üzere yönlendirmesiyle ve de Zanlı-2'nin bilgisi dahilinde Kömürcüler bölgesinde çöplük alandan 750 gram olarak alıp tasarruf ettiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda 30 Ocak 2022 tarihinde Eroin türü uyuşturucu madde içerisinden 50 gramını 1100 Euro karşılığında Zanlı C. D. D.'ye parasını daha sonra almak için verdiği ayrıca aynı gün Zanlı 3'e 3 gram-ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu madde de verdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, yine zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda 12 Şubat 2022 tarihinde cezaevindeki zanlının yönlendirmesi ile 1 gram eroin türü uyuşturucu maddeyi Metehan geçiş noktasından güneye ihraç edip ismini Gossi olarak bildiği şahsa numune olarak verdiğinin öğrenildiğini anlattı.

Yine zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda ikametgahın kolidor kısmında ayna arkasında bulunan ve emare alınan iki paket halindeki eroin türü uyuşturucu maddeleri, zanlı 2'nin yönlendirmesi ile gramı 35 Euro'dan ismini Gossi olarak bildiği şahsa vermek için ayırdığının öğrenildiğini belirten Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı C.D. D.’nin Yayla-Güzelyurt adresindeki ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını ve ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmalarda zanlı C.D. D.’nin, zanlı 1'in cep telefonuna anlaştıkları paranın 800 Euro'sunu vereceği yönünde mesaj ettiği tespit edilmesi üzerine, zanlının tasarrufunda bulunan 780 Euro para emare alındığını söyledi.

Polis, operasyonun sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğünü ve 6 kişinin arandığını belirtip, ilk etapta 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Narkotik’ten büyük operasyon