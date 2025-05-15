10 metre yükseklikten düştü, hayatını kaybetti

Gemikonağı'nda dün anahtarı olmadığı için kaldığı apartman dairesine balkondan girmeye çalışan 23 yaşındaki Courage Chirigo 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay dün saat 02.00'de Gemikonağı'nda meydana geldi. 23 yaşındaki Courage Chirigo, dairesine girmek için kapı anahtarı olmadığı gerekçesiyle, ikamet ettiği daireye girebilmek maksadıyla ara yerde bulunan diğer bir dairenin balkonuna geçip kendi dairesinin balkonuna geçeceği esnada, balkondan yaklaşık 10,7 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Ağır yaralanmasının ardından önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edilen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

23 yaşındaki gencin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.