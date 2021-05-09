10 kişilik parti yaptılar, 81 yaşındaki kişiyi hastanelik ettiler

Girne’de sokağa çıkma yasağına rağmen “ev partisi” düzenleyen bir grup yabancı, 81 yaşındaki Ahmet Akı’yla tartıştı.

Polis, ev partisi düzenleyen kişiler hakkında yasal işlem yaparken, 81 yaşında Ahmet Akı fenalaştı, hastaneye kaldırıldı, müşahade altına alındı.

Ayrıca, “Sokağa Çıkma Yasağını İhlal ve Yasal Emirlere Riayetsizlik” nedeniyle kuzey Kıbrıs genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 84 kişiye işlem yapıldı.

Girne’de parti ve tartışma

Girne'de sabahın erken saatlerinde bir dairede eğlence maksatlı parti düzenlediği tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi hakkında yasal işleme gidilirken, gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran, aynı yerde sakin 81 yaşındaki Ahmet Akı’yı darp eden bir şahıs ise tutuklandı.