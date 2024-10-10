10 günlük süre bugün doluyor
UBP'nin, Meclisteki 'başkan' krizi, 4'üncü gününde de devam ediyor.
YENİDÜZEN HABER MERKEZİ
UBP'nin, Meclisteki 'başkan' krizi, 4'üncü gününde de devam ediyor.
Kutlu Evren'i oylatmak isteyen parti, Meclis Başkanı Zorlu Töre'yi hala ikna edebilmiş değil.
Bu kapsamda Meclisin bugün de açılmama ihtimali mevcut.
Öte yandan CTP Meclis Grubu, birazdan toplanacak. CTP'nin, "koltuk değneği olmama" yönündeki tavrı sürüyor.
Üstel ve Erhürman baş başa görüştü
Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te baş başa görüştü.
Alınan bilgiye göre, Üstel ile Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda pazartesiden beri tıkanan Başkanlık Divanı seçimleri konusunu ele aldı.
İki başkanın görüşmesinin ardından UBP Meclis Grubu son durumu değerlendirmek üzere toplandı.