“1 yıldan beridir okula tek bir çivi bile çakılmadı”

Depreme dayanıklı olmayan okullardan biri olan ve yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Erenköy Lisesi ilk yağmurlara dayanamadı, sular altında kaldı. YENİDÜZEN'e konuşan KTOEÖS Yönetim Kurulu üyesi Murat Efe, yaklaşık 1 yıl önce okula binanın depreme dayanıklı olmadığının raporlandığını aktararak, o günden bu yana binada hiçbir çalışmanın yapılmadığını söyledi.

Eğitim Bakanlığı'nın yerleştirdiği prefabrik sınıflara ulaşım, yağış sonrası imkansız hale geldi, altyapı eksikliği gözler önüne serildi. Konuyla ilgili YENİDÜZEN'e konuşan lisenin sendika temsilcisi Murat Efe, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kasım 2022’de verdiği raporda Erenköy Lisesi’nin bulunduğu yerleşke içerisindeki lise binasının depreme dayanıklı olmadığı ve boşaltılması gerektiği yönünde rapor hazırladığını, ancak Ekim 2023'e gelinmesine rağmen tek bir çivi bile çakılmadığını söyledi.

Okul yerleşkesindeki altyapının, okul aile birliği tarafından sponsorlar bularak yapılmaya çalışıldığını ifade eden Efe, "4 prefabrik binada 5 tane sınıf eğitim görüyor. Prefabrik binaların birini ikiye bölerek iki sınıf oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

Erenköy Lisesi’ne 13-14 köyden öğrenci geldiğini anlatan KTOEÖS Yönetim Kurulu üyesi Murat Efe, şöyle devam etti: "Okul çok kalabalık yaklaşık 600 öğrencisi olan bir okul ve bakanlık öğleden sonra dersi olan öğrenci ve öğretmenlerin dışarıya çıkmasını yasakladı. Sadece Erenköy’de yaşayanlar öğle arasında dışarıya çıkıp yemek ihtiyacını karşılayıp gelebiliyor. Öğrencilerin Beden Eğitimi dersi yapacakları bir alan yok. Bugün Beden Eğitimi dersi olan öğrenciler yağmurdan dolayı ders yapamıyorlar. Öğretmen de öğrencileri tutabilmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Her yer çamur içerisinde kaldı. Oturabilmek için okul bahçesinde birkaç adet bank var ancak yağmur yağında onlara da oturulamıyor. Çünkü üzerinde yağmurdan korunacak bir şey yok."

Erenköy Lisesi sular altında kaldı