Erenköy Lisesi sular altında kaldı

Depreme dayanıklı olmayan binalara sahip olan Erenköy Lisesi'ne prefabrik sınıflar yapıldı ancak alt yapı yetersizliği nedeniyle sınıfların çevresi yağan ilk yağmurla birlikte sular altında kaldı.

Geçtiğimiz yıl da benzer görüntülerin yaşandığı okullarda Eğitim Bakanlığı gerekli önlemelerin alacağını bildirmişti.

Bu yıl yeni eğitim yılının başlamasının ardından ortaya çıkan manzara bunun aksini gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda aynı lise sosyal medyada gündem olmuş, bir öğrenci yağmurdan korunacak bir alan olmadığını belirterek Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu kahve içmeye davet etmişti.