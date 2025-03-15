1 yıl önce TIR dorsesine gizlenerek girdi, yasal yollardan çıkmaya çalıştı

Henüz tespit edilemeyen bir TIR dorsesinde Nisan 2023’te Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı belirlenen Z.P.K. yasal yollardan çıkış yapmak isterken yakalandı. Zanlı, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Yusuf Turan, zanlının muhaceret kayıtlarında Kıbrıs’ın kuzeyine herhangi bir yasal giriş kaydının bulunmadığını, yapılan sorgulamada ise 16 Nisan 2023’te bir tır dorsesinde gizlenerek ülkeye kaçak giriş yaptığını itiraf ettiğini aktardı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, zanlının hangi tır ile giriş yaptığının ve ülkede kaçak bulunduğu sürede ne yaptığının araştırılacağını belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Geri dönmek istiyorum, annemin sağlık sorunu var, Türkiye’de hakkımda yürütülen bir soruşturma var, onu sonuçlandırmak ve buradaki dava sürecimin erken tamamlanmasını istiyorum” dedi.

Yargıç Murat Soytaç, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.