1 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde müstahdem tarafından sirkat suçundan yargılanan Mehmet Gürler, hakkındaki dava karara bağlandı, sanık 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı, Cemaller okudu.

Başkan, sanığın yargılanarak suçlu bulunduğu “Müstahdem tarafından sirkat” suçunun 7 yıl hapis cezası öngören ve oldukça yaygınlaşan bir suç olduğuna vurgu yaptı. Olgulara değinen Başkan, Lefkoşa’da bir nakliye şirketinde çalışan sanığın işyeri adına tahsil ettiği 7 bin 300 TL’yi çaldığını belirtti. Başkan, sanığın 2011 yılında işlemiş olduğu suçtan sonra yurt dışına gittiğini, ülkeye geri gelirken Girne Turizm Limanında tutuklandığını açıkladı.

Başkan, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini, müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıl hapis cezası öngördüğünü ve oldukça yaygınlaşan bir suç olduğunu kaydetti. Başkan, sanığın şoför olarak çalıştığı iş yerinden 2011 yılında o günün parasına göre 7 bin 300 TL çaldığını açıkladı.

Başkan kararına şöyle devam etti:

“Sanık bu suçu işleyerek güveni kötüye kullanmıştır. Yüksek Mahkememiz içeriğinde güvenin kötüye kullanıldığı, suistimal edildiği davalarda caydırıcılık özelliğinin öne çıkması gerektiğini ve kamu menfaatini dikkate alarak benzer suç işlemeye meyilli kişiler de bu suçları işlemekten caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Her ne sebeple olursa olsun başkalarının malına el uzatmak hoş görülebilir bir davranış değildir. Diğer taraftan sanığın suçunu kabul etmesini, şikayetin geri çekilmiş olmasını lehine hafifletici faktör olarak dikkate alırız.” Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Cemaller, oybirliği ile 1 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.