1 sürücü tutuklandı, 39 araç trafikten men edildi

Polis trafik ekiplerinin dün gece ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde 1 sürücü tutuklandı, 39 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, trafikte dün akşam ülke geneli gerçekleşen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 132 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucu, 194 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 30’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 1’i tehlikeli araç kullanmak, 87’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 91’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 417 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde 1 araç sürücüsü tutuklandı, 39 araç ise trafikten men edildi.