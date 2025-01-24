1 günlük bebek yaşama tutunamadı

Lefkoşa’da Acil Durum Hastanesi Kadın Doğum servisinde, dün 12.30'da doğumu gerçekleşen ve doğumundan sonra aniden rahatsızlanan Zakariya Hassan yaşama tutunamadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre 1 günlük bebek rahatsızlanmasının ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne alınırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın bilgisinin kendilerine bugün geldiğini de aktardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.