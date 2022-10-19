1 gram kokain ve 163 gram kenevire 4’er yıl hapis cezası

Lefkoşa ve Girne’de ardı ardına gerçekleştirilen “Barikat” isimli uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ile yakalanan sanıklar Ammar Al Haj Alı ve Izzat Mohammad Izzat Albarmawi’nin aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç okudu.

Uyuşturucu madde kullanımına bağlı suçların ülkede yaygınlık kazandığını, bu suçların özel olarak bireylerin, genel olarak ise toplumun kaygı hissetmesine yol açtığını dile getiren Soytaç, sanıklara ceza verilirken kamu menfaatinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Soytaç, sanıkların tasarruf ettiği uyuşturucuyu ithal etmeleri, miktarının külliyatlı oluşunu ve ticari amaçla ithal etmelerini aleyhlerine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç Murat Soytaç kararda Yargıtay'a göre bu tür suçlarda kişisel durumdan çok kamu menfaatine yönelik karar verilmesi gerektiğini söyleyerek, sanıkların lehinde ve aleyhindeki tüm olguların değerlendirilmesi sonucu 4’er yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Neler yaşanmıştı?

31 Ocak 2022 tarihinde Lefkoşa ve Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen “Barikat” isimli operasyon kapsamında iki sanık “kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve kokain ithal, alma, verme ve tasarrufu” suçundan tutuklanmıştı.

31 Ocak 2022 tarihinde saat 19:30 raddelerinde 2. Selim Caddesi Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda Kıbrıs Cumhuriyeti’nden gelerek Ledra Palas geçiş noktasınadn kuzeye giriş yaptığını tespit edilen Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Ammar Al Haj Alı ve sanık Izzat Mohammad Izzat Albarmawi’nin bir gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde ile 163 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanmıştı.