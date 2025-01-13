1. Cumhurbaşkanı Denktaş vefatının 13’üncü yıl dönümünde anıldı

1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 13’üncü yılında başkent Lefkoşa’da anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine, Rauf Denktaş’ın ailesi, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, CTP Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, diğer bazı bakanlar, milletvekilleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sivil toplum örgüt temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.