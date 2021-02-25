Zümrütköy'de insan kaçakçılığı: 7 kişi güneye geçmek üzereyken tespit edildi

Zümrütköy’de ikisi erkek, üçü kadın ve ikisi çocuk olmak üzere Suriye uyruklu toplam 7 kişi, güneye geçmek üzereyken tespit edildi. Polis şahısların “birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal” suçunu işlediklerini açıkladı.

Polis ayrıca, bahse konu şahısların güneye geçebilmesi için yardımcı olmaya çalışan M.A’nın da (E-21) “askeri yasak bölge” içerisinde tespit edilerek tutuklandığını duyurdu.

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