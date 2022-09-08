Zorunlu Trafik Sigortası Kazada Ne Kadar Öder?

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Trafik sigortası, trafiğe kayıtlı her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir poliçe türüdür. Trafik kazalarında karşı tarafın maddi hasarının yanı sıra, sağlık giderlerini karşılayan zorunlu trafik sigortasında teminatlar ise, belirlenmiş limit ölçüsündedir. Ethica Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Akyol, zorunlu trafik sigortasının bir kazada ne kadar ödeme yapabileceği sorusunu yanıtladı.

Zorunlu trafik sigortası hangi güvenceleri sunuyor?

Araç sigortası , bir trafik kazasında hatalı tarafın üçüncü kişilere vermiş olduğu zararı güvence altına alan zorunlu bir trafik sigortası türüdür. Zorunlu trafik sigortası, bir trafik kazasında karşı tarafın bedensel zararının yanı sıra, araçtaki maddi zararların teminat altına alındığı bir sigortadır. Kaza sonucunda verilen zararlarda, maddi zararların yanında manevi zararlar da, ciddi tazminat ödemeleri gerektirebilir. Zorunlu trafik sigortası, maddi ve manevi tazminatları limiti ölçüsünde karşılar.

Trafik sigortasının karşıladığı zararlar içinde karşı tarafa verilen maddi ve manevi zararların yanı sıra kamuya ait direk gibi mallara verilen zararlar, ev ve işyeri gibi üçüncü kişilerin sahip olduğu mallara verilen zarar, kaza sonucunda çalışamaz hale gelmesiyle gelir kaybına uğrayan kişilerin aldığı zarar ve mahkeme sürecinde avukat masrafı kaynaklı zarar yer almaktadır.

Trafik sigortası bir kazada ne kadar ödeme yapıyor?

Zorunlu trafik sigortasının sağladığı güvence limiti, her yıl hesaplanmaktadır. 2022 yılında trafik sigortası ne kadar ödeme yapıyor dendiğinde, güncel liste kontrol edilmeli. Otomobil trafik sigortasında, bu yıl için geçerli teminatlar, hasar ve pert gibi durumları da kapsıyor ve limitler şu şekilde:

Araç başı maddi gider: 100.000 TL

Kaza başı maddi gider: 200.000 TL

Kişi başı sağlık gideri: 1.000.000 TL

Kaza başı sağlık gideri: 5.000.000 TL

Kişi başı sakatlanma ve ölüm: 1.000.000 TL

Kaza başı sakatlanma ve ölüm: 5.000.000 TL

Otomobil için geçerli olan bu limitler, taksi trafik sigortasının yanı sıra minibüs, otobüs, kamyonet gibi araçlarda farklı olabilmektedir. Bu nedenle aracın türüne göre sigorta teminatının limitleri öğrenilmelidir.

Trafik sigortası zararın tamamını öder mi?

Zorunlu trafik sigortası, bir araba kazasında ortaya çıkan hasarı yalnızca limit ölçüsünde karşılar. 2022 yılı içinde, bir otomobil kazasında karşı tarafın 160.000 TL hasar aldığı varsayıldığında, trafik sigortası bu hasarın üst limit olan 100.000 TL’lik kısmını öder. Bu durumda, kaza yapan araç sahibi ortaya çıkan masrafın kalan kısmını ödemek durumunda kalabilir. Kasko sigortası mevcutsa, bu örnekte 60.000 TL’lik hasar kaskodan karşılanır. Ancak farklı bir güvence yoksa, mesuliyet sürücüye aittir.

Her gün binlerce kazanın gerçekleştiği yollarda, zorunlu trafik sigortası oldukça büyük bir güvence sunuyor. Araç sigorta sorgulama yaparak, bir aracın sigortalı olup olmadığı öğrenilebilir. En uygun ve en ucuz zorunlu trafik sigortası fiyatları için teklif almak mümkün. Yenileme süresi geçtiğinde cezai işlemin de uygulandığı zorunlu trafik sigortası, satış ve diğer konularda problemler yaşanmasına neden olabiliyor. Trafikte, hatanın kimde olduğu fark etmeksizin üçüncü taraflara verilen tüm zararı güvence altına alan zorunlu trafik sigortası her araç sahibinin yaptırması gereken bir poliçedir. Trafik sigortası olmayan araçların trafikten men edilmeye ve para cezası ödemeye uzanan yaptırımlarla maruz kalması da, dikkat edilmesi gereken diğer bir konu.