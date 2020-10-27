‘Zorunlu test’ şüphe yarattı

Devrim DEMİR

Şehit Tuncer İlkokulu’nda dün zorunlu PCR test kaosu yaşandı. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Random’ test yapacağı gerekçesi ile gittiği okulda öğretmenlerin teste zorlanmasının, öğretmenler arasında endişe yarattığı öğrenildi.

İzinli öğretmenlerin de okula çağrılması ‘şüphe’ uyandırırken, vaka olduğu ve gizlendiği düşüncesi ile öğretmenler ayaklandı.

Test yapılmasından değil ancak bakanlığın tavrından ciddi rahatsızlık duyduklarını ifade eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, “Vaka varsa bu gizlenmemeli. Salgının patlamasına neden olacaklar” dedi.

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin Altan ise, okullarda test yapılması yönünde bakanlığın genelge yayımladığını, yapılan testlerin de Şehit Tuncer’e özgü olmadığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil:

‘Öğretmenler de, biz de endişeliyiz’

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi. Elcil, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekiplerin okula gelişigüzel test için gittiklerini ancak öğretmenleri ve izinli olanları da aratarak zorunlu teste tabi tuttuklarını söyledi.

Bakanlık personelinin tavır ve yaklaşımının çok yanlış olduğunu savunan Elcil, “Zorunluluk olması demek bir şeylerin gizlenmesi demektir. Gelişigüzel yapılan testlerde evde olan bir öğretmen okula çağrılmaz. Öğretmenler de biz de endişeliyiz” dedi.

“Salgının patlamasına neden olacaklar”

Genel Sekreter Şener Elcil, Gönyeli İlkokulu’nda bir öğrenci ve ailesinin pozitif olduğu gerekçesi ile geçen hafta karantinaya alındıklarını, öğrencinin bulunduğu sınıf ve öğretmenin de bilgilendirilip izole edildiklerini söyledi.

Bu gizlilikle bakanlığın salgının patlama nedeni olacağına işaret eden Elcil, “Bu gizleme daha da kötü bir hal alacak. Hükümet yok, idare yok, bir kurul var, alt komite yok. Birileri yasa dışı bir şekilde kararlar alıyor, Sağlık Bakanlığı şeffaf icraat yapsın” ifadelerini kullandı.

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin Altan:

‘Bizim okulumuza özgü bir uygulama değil’

YENİDÜZEN’e konuşan Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin Altan ise, öğretmenlere gereken açıklamanın yapıldığını, bakanlığın tüm okullara genelge yayımladığını söyledi.

Altan, velilerin izin vermesi takdirde çocuklara da test yapılması gerektiğini ifade ederek, okulda öğretmenlerin gönüllü test yaptığını öne sürdü.

Şehit Tuncer İlkokulu’nda her hangi bir pozitif vaka olmadığını ifade eden Altan, birkaç gün içinde çocuklara da test yapılacağını, test uygulamasının da Şehit Tuncer’e özgü olmadığını açıkladı.