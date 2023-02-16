Zorunlu göç dalgası

▶ Resmi ağızların açıklamaktan kaçındığı Kıbrıs’ın kuzeyine gelen depremzedelerin sayısı bilinmiyor ancak bazı belediye ve yardım kuruluşları; gıda, kıyafet gibi yardımlara başvuranların sayılarının üç haneli rakamları aştığını söylerken, gemi seferi yapan şirketler ise gemilerdeki doluluk oranlarının yüzde 50 oranında arttığını belirtti.

Ertuğrul SENOVA

Türkiye’de meydana gelen depremin ardından önce yakınlarını, ardından da evlerini kaybeden, binlerce insan, enkazdan geriye kalan eşyalarını toplayarak Kıbrıs’taki akraba ya da evlatlarının evlerine taşınmaya başladı.

Sağlık, barınma ya da beslenme gibi ihtiyaçlarını deprem bölgesinde karşılayamayan insanlar, gemi ve uçaklarla Kıbrıs’a zorunlu şekilde göç ederek, belki de ailelerinden geriye kalan son yakınlarına sığındı.

Gelen depremzedelerin sayısı bilinmiyor, resmi ağızlar bu konuda açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Bazı belediye ve yardım kuruluşları; gıda, kıyafet gibi yardımlara başvuranların sayılarının üç haneli rakamları aştığını söylüyor. Gemi seferi yapan şirketler ise gemilerdeki doluluk oranlarının yüzde 50 oranında arttığını ifade ediyor.

Barınma ve sağlık konusunda yaşadıkları sıkıntıları geride bırakmak adına gelen insanların, küçük evlerde kalabalık şekilde yaşadıkları, kronik hastaların tedaviye erişmekte zorluk yaşadığı ifade ediliyor.

Gelen kişilerin çoğu kimliklerini enkazda bıraktı, belgelerle giriş yapıyorlar

Gelen kişilerin pek çoğunun, kimlik ya da pasaportlarının enkaz altında kaldığı ifade ediliyor. YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre ülkelerinden çıkış yapmak isteyen ancak kimlik ve pasaportu kaybolan kişilere yetkililer tarafından, kimlik yerine geçecek belgeler veriliyor. İnsanlar, bu belge ile Kıbrıs’a giriş yapıyor, herhangi bir kayıt tutulmuyor…

Gemilerdeki doluluk oranları yüzde 50 arttı

Liman kentleri Girne ve Mağusa’da deniz seferlerindeki doluluk oranlarının yarı yarıya arttığı ifade ediliyor. Gemi ile deniz seferleri düzenleyen Akgünler isimli firmadan bir yetkili, gemilerdeki depremden önceki doluluk oranlarıyla depremden sonraki doluluk oranları arasında yüzde 50’lik artış yaşandığını ifade etti.

Belediyeye 5 günde 400 kişi başvurdu

Öte yandan, Türkiye’den gelen depremzedelere gıda, kıyafet, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri gibi yardımlar yapan Girne Belediyesi’ne son 5 günde 80 aileden toplamda 400 kişinin yardım başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bu kişilerin tümü, Türkiye’deki depremzedelerden oluşuyor. Belediyedeki yetkililer, bu rakamın giderek arttığını söylüyor…

“Yaralı halde gelen depremzedeler, Kıbrıs’taki hastanelerde tedavi oluyor” iddiası…

Deprem bölgelerinde yaralanan ancak gerekli sağlık hizmetini alamayan depremzedelerin, yaralı halde uçak ya da gemi ile Kıbrıs’a gelip, en yakın sağlık kuruluşunda tedavi olduğu ifade ediliyor. Konuyla ilgili Girne ve Lefkoşa’daki sağlık çalışanlarının iddialarına göre, Girne’ye gemi ile gelen yaralı haldeki bazı depremzedeler, Girne Akçiçek Hastanesi’ne başvurarak tedavi gördü, ardından da Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Söz konusu iddialar resmi makamlar tarafından teyit edilmedi.

İlaç ve personel eksikliği yaşanan diyalizde kapasite aşımı yaşanıyor

Öte yandan kronik hastalıkları bulunan depremzedeler, tedavileri için ülke genelindeki hastanelere başvurdu. Diyaliz gibi bölümlerde zaten personel ve ilaç eksikliği yaşayan servisler, depremzedelerle kapasite aşımına uğradı. Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Diyaliz Bölümü sorumlusu Ülfet Kral, 11’den fazla böbrek hastasının Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta tedavi görmeye başladıklarını söyledi. Hâlihazırda ilaç, malzeme ve personel eksikliği yaşadıklarını, kronik hastalıkları bulunan depremzedelerin de gelmesiyle, eksikliklerin daha da arttığını söyleyen Kral, hem malzeme hem de personel açısından hastalara yetişemez duruma geldiklerini ifade etti.