ZORLU SÜREÇ

Fehime ALASYA

Hükümet arayışıyla ilgili süreç işlerken siyasi partilerden “farklı sesler” geliyor. Siyasi parti temsilcileri birçok farklı modeli işaret ediyor. Parti yetkilileri, hükümet kurma çalışmalarını YENİDÜZEN’e değerlendirdi, hem birlik, hem de ayrılılık mesajları verdi.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, TDP ve HP’nin tutumunu sert bir dille eleştirdi, bunu ‘Sürekli şart koşup işi baltalama’ olarak değerlendirdi.

TDP, “TDP dışında oluşacak 26 ve üzeri sayıya sahip bir oluşumda, TDP yer almayacak” açıklamasında bulunurken, HP ise yeniden ‘Geniş tabanlı bir hükümete’ vurgu yaptı.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers tarafından dün gün içinde yapılan yazılı açıklamada ise “Geniş tabanlı bir hükümet toplumdaki kutuplaşmayı giderecektir” söylemleri yer alırken, buna karşın ‘geniş tabandan’ kastına ilişkin YENİDÜZEN’in sorularını yanıtsız bıraktı.

Geniş tabandan kastınız nasıl bir hükümet modelidir sorusuna karşın Rogers, “Geniş tabanlı bir hükümet modelinin ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaratılan kutuplaşmayı gidermek için önemli olduğunu düşünüyorum. Toplumun geniş bir kesimini temsil eden bir hükümet modeli ile ekonomi ve sağlık açısından zorlu olan bu dönem birlik olarak aşılmalıdır” cevabını verdi.

Parti yetkilileri YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulundu…

UBP Genel Başkan Vekili Saner:

“Demokratik teamüllere herkesin saygı duyması gerek”

UBP Başkan Vekili Ersan Saner de bu sürece CTP’nin şekil vermesinin beklendiğini dile getirerek ‘Başkanlık’ söylemlerine ilişkin “Demokratik olarak herkesin parlamentoda çoğunluğa sahip bir partinin bu süreci yönetmesi gerektiğini söyledik, bugün X parti, yarın Z parti, bunlara saygı göstermezsek demokrasimiz ciddi yara alacaktır. Demokratik teamüllere herkesin saygı duyması gerek.” yorumunda bulundu.

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal:

“UBP’nin olmayacağı bir hükümet olabileceğine ilişkin öngörü sağlıyor”

“TDP dışında oluşacak 26 ve üzeri sayıya sahip bir oluşumda, TDP yer almayacak.” söylemine bir kez daha vurgu yapan TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, TDP, herkesin katılacağı bir hükümetten taraf olmadıklarını, böyle bir koalisyona eklenmek istemediklerini dile getirdi.

UBP 'başkanlık' söylemlerine de değinen Hızal, “Geçen sefer UBP aldı ve kuramadı, o zaman kursalardı. Şimdi bu görev başkasına verildi. Hal böyle iken bu da bize sanıyorum UBP’nin olmayacağı bir hükümet olabileceğine ilişkin öngörü sağlıyor.” dedi.

Erhürman’ın kendilerine dönüşünü beklediğini kaydeden Hızal, hükümet kurma çalışmalarının büyük ölçüde CTP Parti Meclisi’nden sonra şekil alacağını belirtti.

DP Genel Sekreteri Özcafer:

“En büyük sorumluluk bu üç büyük partinin”

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Erhürman’ın çalışmalarının sonuç vermesi temennisinde bulundu.

UBP’nin başkanlık istemini de değerlendiren Özcafer, “İstemek başka uygulamak başka bir şey, şu an Ersan bey hükümeti kurmadığı için sıra CTP’de. Bekleyip bu geceki açıklamalarını göreceğiz.” dedi. CTP ziyaretinde yapılan toplantıda ilkeler doğrultusunda uzlaştıklarını anımsatan Özcafer, güzel bir görüşme olduğunu yineledi. Acil olarak bu çalışmaların bitirilmesi gerektiğine değinen Özcafer, nasıl hükümet kurulacak öngörüsüne ilişkin ise; “UBP-HP-CTP’nin anlaşıp bir araya gelemediğini görüyoruz ama yine de en büyük sorumluluk bu üç büyük partinin. Umarım Erhürman’ın çalışmaları sonuç verir.” ifadelerini kullandı.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu:

“Sürekli şart koşup işi baltalıyorlar”

“YDP olarak toplumun önünün açılmasında her şekilde taşın altına girdik.” diyen YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, diğer partileri hükümetin oluşumunda sürekli ‘şart koşma ve işi baltalamakla’ suçladı.

Zaroğlu bu düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Diğer partilerde sürekli bir şart koşma, UBP veya YDP’nin olmayacağı bir kurulum dile getirenler oldu. Bu söylemleri duyduğumuzda ‘o varsa ben yokum’ tartışmaları çok yanlış.

Bu açıklamaları, gidişatı çok olumlu görmüyorum ama Erhürman’ın çalışmalarına saygı duyuyorum. Tufan hoca tarafından hükümetin kurulabileceğini düşünmüyorum. Buradaki en büyük etkenin de TDP tarafından yapıldığını düşünüyorum. Bu açıklamalar bu işi baltalıyor. Bir önceki denemede de Serdar Denktaş ve Koral Çağman bu işi baltalamıştı. Yine bozulacaksa görev yeniden iade edilmeli, yenden seçime gidilmeli.”