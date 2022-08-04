Zincir operasyonu: Uyuşturucular, tabanca, şarjör, canlı mermiler… M.Ş tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, dün Yeşiltepe’ye düzenlediği operasyonda, M.Ş’nin evinde çeşitli miktar ve türde uyuşturucu, tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 14 adet canlı mermi tespit etti, M.Ş’yi tutukladı.

‘Zincir Operasyonu’ Polis Bülteni’ne şöyle yansıdı:

“03.08.2022 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından

gerçekleştirilen operasyon(Zincir Operasyonu) kapsamında, Yeşiltepe’de M.Ş.(E-45)’nin

kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri(skunk)

ve yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan

madde, hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çubuklu şeker, içerisinde

yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü,

tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 14 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse

konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.