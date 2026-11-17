Gönyeli’de Kurakçıl Çemberi ile Dünya Oto Çemberi arasında meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 69 yaşındaki Hüseyin Kiraz yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kaza, bugün saat 12.45 sıralarında meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Remzi Ermeç, yönetimindeki LY 011 plakalı salon araçla Dünya Oto Çemberi istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, sola meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçti.

Ermeç'in aracı, karşı yönden gelen 69 yaşındaki Hüseyin Kiraz yönetimindeki KY 373 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Hüseyin Kiraz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan Remzi Ermeç ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Feride Ermeç ise hastanenin acil servisinde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.