Zifiri karanlık ve tehlikeli ‘atlayışlar’

Doğan SAMER

Gazimağusa-İskele anayolu, özellikle geceleri yaşanan karanlık nedeniyle sürücüler ve yayalar için büyük bir risk oluşturuyor. Salamis Yolu olarak bilinen güzergâh, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden İskele Long Beach’e kadar yeterli aydınlatmadan yoksun. Bu durum, sürücüler ve yayalar için ciddi tehlikelere yol açarken, yolun en dikkat çeken eksikliği ise yaya geçitlerinin bulunmaması.

Yetersiz aydınlatma, yüksek risk

Yolda aydınlatma direklerinin bulunmasına rağmen lambaların çalışmaması, gece görüş mesafesini neredeyse sıfıra indiriyor. 3 metre ileriyi görmenin bile zor olduğu bu güzergâhta, araç sürücüleri kadar yayalar da risk altında. Özellikle geceleri kazaların artma ihtimali, aydınlatma sorununa acil çözüm gerektiğini ortaya koyuyor.

New Jersey bariyerleri üzerinden tehlikeli geçişler

Gündüz saatlerinde yoğun yaya trafiğinin olduğu bu bölgede, karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar, yol boyunca yer alan New Jersey bariyerlerini aşmak zorunda kalıyor. Ancak herhangi bir yaya geçidinin olmaması, yayaların güvenliğini tehlikeye atıyor. Yakın geçmişte ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaşandığı bu yol, güvenlik tedbirlerinin eksikliği nedeniyle ileride daha kötü senaryolara yol açabilir.

Çözüm bekleyen sorunlar

Uzmanlar, anayolun daha güvenli hale gelmesi için aydınlatma direklerinin aktif hale getirilmesi ve belirli noktalara yaya geçitlerinin eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu tür düzenlemelerin yapılması, hem sürücülerin hem de yayaların can güvenliğini sağlamada önemli bir adım olacak.

Gazimağusa-İskele anayolu, hem aydınlatma eksikliği hem de yaya güvenliği açısından ciddi bir sorun teşkil ederken, yetkililerden bu konuda acil çözüm bekleniyor.