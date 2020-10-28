Zeytin toplarken rahatsızlandı, kurtarılamadı    

Bostancı köyünde, 76 yaşındaki Havva İzzet Mertekçi, dün öğlen sıralarında ikametgahının bahçesinde zeytin topladığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polis, Mertekçi’nin , ölüm sebebinin hiper tansiyon ve mevcut kalp rahatsızlığı sonucu geliştiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’nın bültenine yansıyan olayla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“27.10.2020 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Bostancı'da sakin Havva İzzet MERTEKÇİ (K-76), ikametgahının bahçesinde zeytin topladığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin hiper tansiyon ve mevcut kalp rahatsızlığı sonucu geliştiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”