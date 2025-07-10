Zeytin Mizah Şenliği 2025 Kapsamında Düzenlenen 14. Uluslararası Karikatür Yarışması Sonuçlandı

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 23. Uluslararası Zeytin Festivali, Zeytin Mizah Şenliği 2025 kapsamında geleneksel olarak düzenlenen 14. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın (2025) kesin sonuçları belli oldu.

14. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda, “Zeytin” konulu bölümde Birincilik Ödülü’nü Yu Kimura (Japonya), İkincilik Ödülü’nü Nikola Listes (Hırvatistan), Üçüncülük Ödülü’nü Louisa Hedayati (İran) kazandı.

“Serbest” konulu bölümde Birincilik Ödülü’nü Nikola Listes (Hırvatistan), İkincilik Ödülü’nü Marzieh Khanizadeh Abyaneh (İran), Üçüncülük Ödülü’nü ise Anas Lakkis (Lübnan) kazandı.

45 Ülkeden 170 Karikatür VE 673 Eser

45 ülkeden 170 karikatürcünün 673 eser ile katıldığı 14. Uluslararası Karikatür Yarışması’na gönderilen eserler Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un onursal başkanlığında, M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Hüseyin Çakmak (Kıbrıs), Marko Ivic (Hırvatistan), Muammer Kotbaş (Türkiye ), Muhammet Şengöz (Türkiye), Musa Kayra (Kıbrıs), Panicos Neocleous (Kıbrıs), Saeed Sadeghi (İran), Zafer Turkulu (Kıbrıs), Zhaleh Yosefi Nezhad'tan (İran) oluşan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri tarafından; 16 – 18 Haziran 2025 tarihleri arasında, Girne'deki Dome Otel'de değerlendirilerek, itiraz süresi sonunda, sonuçlar şu şekilde belirlenmiştir:

Zeytin Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Yu Kimura (Japonya) 800 Euro + Altın Zeytin Heykeli; İkincilik Ödülü: Nikola Listes (Hırvatistan) 500 Euro + Gümüş Zeytin Heykeli; Üçüncülük Ödülü: Louisa Hedayati (İran) 300 Euro + Bronz Zeytin Heykeli.

Serbest Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Nikola Listes (Hırvatistan) 800 Euro + Altın Zeytin Heykeli; İkincilik Ödülü: Marzieh Khanizadeh Abyaneh (İran) 500 Euro + Gümüş Zeytin Heykeli; Üçüncülük Ödülü: Anas Lakkis (Lübnan) 300 Euro + Bronz Zeytin Heykeli.

Zeytin Konulu Bölüm Özel Ödüller: Mikhail Zlatkovsky (Rusya), Oleg Derhachov (Fransa), Spiro Radulovic (Sırbistan), Valentin Georgiev (Bulgaristan), Farid Amirsardari (İran), Shirin Gholipou (İran), Mustafa Kurmalı (Türkiye), Ronaldo Cunha Dias (Brezilya), Gerald Peigneux (Fransa), Tommy Thomdean (Endonezya), Pavel Constantin (Romanya).

Serbest Konulu Bölüm Özel Ödüller: Jean Loic Belom (Fransa), Oğuz Gürel (Türkiye), Ali Miraee (İran), Mark Winter (Birleşik Krallık), Kemal Özyurt (Türkiye), Liu Qiang (Çin), Imri Musliu (Kosova), Boboc Mihai Gabriel (Romanya), Fahriye Çıtaklı (Türkiye), Bülent Okutan (Türkiye).

14. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül kazananlara ödülleri, Ekim ayında Zeytinlik köyünde düzenlenecek Uluslararası Zeytin Festivali'nde verilecektir.