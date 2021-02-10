Zeyinlik’te kundaklama, 1 tutuklu
Zeyinlik’te, Simitçi Mehmet Şah Sokak üzerinde E.E.(E-70) tasarrufunda bulunan gaz yağını Erkan Keremoğlu’na ait ikametgahın ana giriş kapısı üzerine dökerek mangal yakacağı ile tutuşturup ateşe verdi.
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Zeyinlik’te, dün, saat 02:00 sıralarında, Simitçi Mehmet Şah Sokak üzerinde E.E.(E-70) tasarrufunda bulunan gaz yağını Erkan Keremoğlu’na ait ikametgahın ana giriş kapısı üzerine dökerek mangal yakacağı ile tutuşturup ateşe verdi. Yangın sonucu kapı yanarak hasara uğradı.
Tutuklanan E.E’nin yapılan ileri soruşturmada, 1 Şubat tarihinde de yine aynı sokak üzerinde park halinde bulunan Erkan Keremoğlu’na ait aracın kaportasını, tasarrufunda bulunan sprey boya ile boyamak suretiyle konu aracı kasti hasara uğrattığı tespit edildi.
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Etiketler : kundaklama