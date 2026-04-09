Sendikalar Başbakanlık önünde bir araya gelerek açıklama yaptı, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin yasa girişimine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, yasa geri çekilmezse eylemlerin yeniden Meclis önünde devam edeceğini söyledi.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, grev sürecine ilişkin değerlendirmesinde, “Grev süresince yaşanan süreçten bahsetti. Hükümetin ‘Biz bu yasayı geçireceğiz’ açıklaması yaptığını hatırlatan “Geçiremezsiniz”dedi. Bıçaklı, “Sabah 4’e kadar yasayı geçirmeye çalıştılar, birinci yasayı geçirmeden ara vermek zorunda kaldılar. Biz bu süreci bırakmadık.” dedi.

Bıçaklı, “Pazartesi yine yasayı geçirmeye çalışırlarsa biz yine Meclis önünde olacağız.” ifadelerini kullandı.

Hükümete çağrıda bulunan Bıçaklı, “Zerre kadar halkı düşünüyorlarsa bu yasayı geri çekerler. Savaşı bahane ederek bütçe açığını kapatmaya çalışıyorlar,. Bu yasayı geçirmeye zorlarlarsa zannetmesinler ki yasa geçtikten sonra eylemler duracak. Böyle bir şey yok. Bizim mücadelemiz devam ediyor. Onlar Meclis’te bu yasayı geçirmeye çalıştığı sürece biz de orada olacağız.” dedi.

Bıçaklı, “Meclis’e ara verdiler, biz de eylemlerimize ara verdik. Buradan KIB-TEK’in önüne gideceğiz. Bu halka ‘köpek’ diyenlere oradan cevap vereceğiz. Tilkinin cesurluğu aslanlar ayağa kalkana kadardır. Pazartesi gününe kadar hazırlıklarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.