Zelenskiy: Perşembe günü Ankara'da Erdoğan ile görüşeceğim

Ukrayna lideri sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelmesi durumunda İstanbul'daki görüşmelere katılacağını belirtti ve "Bu görüşmenin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağım" dedi.

Zelenskiy ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'a Perşembe günü Rusya lideri Vladimir Putin ile İstanbul'da yüz yüze görüşme ayarlanması için yardım çağrısında bulundu.

Zelenskiy ve Putin yalnızca Kasım 2019'da Paris'te yüz yüze görüşmüş, iki ülke arasındaki son doğrudan diyalog ise Mart 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından haftalar sonra İstanbul'da gerçekleşmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderlerin 11 Mayıs Pazar günü yaptığı 30 günlük ateşkes çağrısının ardından, Ukrayna'yı 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak "doğrudan görüşmelere" davet etmişti.

Ancak bunun ardından Rusya yönetimi, Zelenskiy'nin İstanbul'da Putin ile yüz yüze görüşme çağrılarına yorum yapmadı.

Rusya, İstanbul'a kimin gideceğini "[Putin] gerekli gördüğü anda" duyuracağını söyledi.

ABD'den de üst düzey bir ekibin İstanbul'da bulunması bekleniyor.

Trump iki liderin görüşmesi fikrini memnuniyetle karşılamış ve kendisinin de gidebileceğini söylemişti. Ancak ABD Başkanı'nın katılım kararı resmi olarak açıklanmadı.

Zelenskiy 13 Mayıs'ta Kiev'de düzenlediği basın toplantısında "Başkan Trump'ı bize katılması için davet ettik. Kararını bilmiyorum ama katılımını teyit ederse bu Putin'in de gelmesi için ek bir ivme yaratır" dedi.

"Bu toplantının gerçekleşmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye ekleyen Ukrayna lideri, buna karşın Putin'i savaşa son verme ve kendisiyle müzakere etme konusunda ciddi olmamakla suçladı.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Zelenskiy'nin Ankara'ya doğru yola çıktığını duyurdu.