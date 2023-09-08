Zeki Ali, Tamer Öncül ve Ümit İnatçı’nın kitapları tanıtıldı

Murat OBENLER

Ümit İnatçı Sanat Merkezi yayınlarından çıkan Zeki Ali, Tamer Öncül ve Ümit İnatçı’nın kaleme aldığı üç yeni kitap 7 Eylül Perşembe saat 19.00’da Lefkoşa’daki İsmet V. Güney Salonu’nda tanıtıldı. Zeki Ali’nin “Sinemasal”, Tamer Öncül’ün “Cilasız Taç Devri (İngilizce çevirili)” ve Ümit İnatçı’nın “Anima Mundi” adlı şiir kitaplarının tanıtımının yapıldığı etkinlikte ilk olarak üç yazar kitaplarıyla ilgili kısa bir bilgi verirken daha sonrasında katılımcı sanatçılar, kitapsever ve şiir severlerin de katılımıyla güzel ve yararlı bir sohbet gerçekleştirildi. Gece kitapların imzalanması ve resepsiyon ile sona erdi.

Dayanışma ekonomisi ve bir “direnç” olarak sanat üretimi vurgusu

Ümit İnatçı yaptığı açılış konuşmasında “Yazarların dayanışma ekonomisi niteliğinde üretmeye devam etmeleri sanata kayıtsız kalan bir toplum düzeni içinde elbette ki oldukça zordur. Yazarlar ancak okur desteğiyle yayınlarını yapma olanağına sahip olabilirler. Etki sınırları belli bir alan olan sanat ve edebiyatın tüm dallarında üretime bir “direnç” olarak devam etmek idealimizdir.” dedi.

Üç yazar/şairin ortak özelliği Stoacılık, doğa merkezli,ekolojik yaklaşımları

Ümit İnatçı konuşmasını “Özellikle son 10 yılda şiirlerimde Stoacı bir alana girdim.Doğa merkezli, dünyada olup bitenleri vicdanla algılamaya giriştim.Dualistik(deterministik pozitivizm ile Hermetizm) tarafım da bu kitaba yansıyor. Bunlarla ilgili birçok okumalar yaptım ve yaptığım açılımla şiirlerime bir format atıyorum. Şiirlerimdeki resimsellik de yine bu kitapta da yoğun olarak vardır.” diyerek tamamladı.

Zeki Ali “Kitabım çıkalı 1 yıl oldu. Stoacılık üçümüzün de ortak yönüdür,ekolojiye döndük. Bu yüzden ortak bir tanıtımı uygun görerek kitaplarımızı birlikte sizlerle buluşturmak istedik.”dedi

Tamer Öncül ise “Benzer temalar ve kalkışmalar üzerine örülmüş bir şiirimiz mevcuttur. Dünyada her şeyin ters gittiği temasından hareketle üretimlere yoğunlaşıyorum. “Cilasız Taç Devri”, Maria Siakalli ile çıkarttığımız “Anahtara Küs” kitabının devamı niteliğindedir. Arada iki kitap daha çıkarttım. Evden çalışma(sömürü) neo-liberal düzenin en yeni uygulaması olarak hayatlarımıza girdi. Korona dönemi, yapay virüs savaşları, insanlığı bireyciliğe, bencilliğe yönelten, insanda diğer insanları düşman görme eğilimli tavırların yükseldiği bir dönemi yaşadığımız süreçte bu kitabı yazdım.” dedi.