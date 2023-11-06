Zehra Tijen Paşa'nın ölüm sebebi açıklandı

Gazimağusa’da ikametgahında dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 47 yaşındaki Zehra Tijen Paşa’ya (K) yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp krizi, aritmi, pulmoner ödem, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Öte yandan Tuzla’da 3 Kasım’da ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa Özdağ’a (E-46) yapılan otopside ise ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu belirlendi.

Boğazköy’de 2 Kasım tarihinde ikametgahında ölü bulunan Ahmet Alas’ın ise (E-64) “kalp ve akciğer hastalığı ve kalp krizi” sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeytinlik’te hırsızlık

Zeytinlik’te bir ikametgaha giren şahıs, yatak odasında bulunan para cüzdandan 5 bin TL nakit para çaldı.

Önceki gün meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Y.(E-36) tutuklandı.

ikamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.