"Zehie Helin hemen tedavi edilseydi, kurtulma şansı vardı"

İskele’de 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi ile ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan Altundağ'ın, soruşturma amaçlı 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olayla ilgili yeni bulguları aktaran polis, Zehie Helin'in otopsi sonucunun incelendiğini ve kafasına aldığı darbelerin ardından müdahale edilip tedavi edilmesi halinde kurtulma şansının olabileceğinin belirlendiğini söyledi.

Katil zanlısı Altundağ'ın olayın ardından askeri bölgeye attığı çekici, askeri bölgedeki bir binada bulduklarını da belirtti.

Zanlı, Zehie Helin'i, önce kafasına çekiçle, ardından da çenesine demir çubukla vurarak katletmişti...

Polis, zanlının olayla ilgili 2 kez gönüllü ifade verdiğini belirterek, alınan ifadenin teyidi, kamera kayıtlarının incelenmesi adına 8 gün daha tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.